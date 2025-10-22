البنك الأهلي المصري يشارك فى قمة Ripple Summit 2025 لدعم ريادة الأعمال

شارك البنك الأهلي المصري في قمة Ripple Summit 2025، التي انطلقت اليوم في مقر جامعة الدول العربية، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة من الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والبنك.

وحضر من جانب البنك كل من نادر سعد الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية، وشنتال صباغ مدير عام قطاع تطوير الأعمال والخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وفد البنك مدى حرص «الأهلي المصري» على أهمية دور رواد الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر إلى الأكاديمية العربية والجامعات والشركاء على جهودهم المتواصلة في دعم مشاريع ريادة الأعمال وبرامج رالى على مدار السنوات الماضية.

ويواصل البنك الأهلي المصري دعمه لتلك الشراكة منذ عام 2019، في إطار التزامه بدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب ورواد الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية، وتعزيز بيئة الشركات الناشئة في مصر باعتبارها إحدى ركائز التنمية الاقتصادية.