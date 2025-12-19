إصابة جديدة بالرباط الصليبي في المنتخب الأردني بعد نهائي كأس العرب

أعلن المنتخب الأردني لكرة القدم عن تعرض لاعب جديد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب نهاية مباراة نهائي كأس العرب ضد المغرب.

وكان يزن النعيمات قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأردن ضد العراق في ربع النهائي، فيما كشف المنتخب الأردني اليوم عن إصابة ادهم القرشي، لاعب النشامى، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ولعب القرشي كبديل خلال مواجهة الأردن والمغرب في نهائي البطولة، الذي انتهى بفوز المغرب 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك بات الثنائي القرشي والنعيمات مهددًا بالغياب عن صفوف المنتخب الأردني في منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد الأردن في مجموعة تضم الأرجنتين حامل اللقب، الجزائر والنمسا.