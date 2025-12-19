 ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه - بوابة الشروق
الجمعة 19 ديسمبر 2025 2:21 م القاهرة
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه

أحمد نصر
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 2:05 م | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 2:05 م

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

