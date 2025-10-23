الرئيس السيسي: لا يمكن معالجة تحدي الهجرة غير الشرعية إلا من خلال منهجية شاملة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهجرة غير الشرعية تحد مشترك لكل من مصر والاتحاد الأوروبي؛ لا يمكن معالجته إلا من خلال منهجية شاملة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مساء الأربعاء، أن مصر تؤمن بأن الحل يكمن في تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتوفير فرص عمل كافية.

وأكد أن مصر تقوم بدور جوهري في منع الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، مشيرًا إلى منع خروج أي مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

ولفت إلى أن «مصر تستضيف ما يزيد عن 9.5 مليون وافد؛ يحظون بذات المعاملة ويحصلون على نفس الخدمات المقدمة للمصريين».

وأعرب عن تقدير مصر الكبير للتوقيع اليوم على اتفاقية انضمام مصر إلى برنامج «أفق أوروبا»، الذي يمثل انطلاقة للتعزيز التعاون بين الجانبين في البحث العلمي والابتكار، وفرصة لمد جسور راسخة للتبادل بين شعوب شمال وجنوب المتوسط.

وتوجه برسالة إلى الشعوب الأوروبية، قائلًا: «تجمعنا الكثير من الروابط والمصالح المشتركة، ونطمح لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لأجيالنا المقبلة، قائم على الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة التي تحقق مصالح الطرفين».

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أن القمة المصرية الأوروبية نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك؛ الذي يعزز السلام والتنمية ويرسخ العلاقات.