ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّه جرى الاتفاق في القمة المصرية الأوروبية الأولى على عقد القمة المقبلة في مصر عام 2027، مشيرًا إلى أن «الأمر يؤكد أنّ القمة لن تكون مجرد حدث عابر، بل سيتكرر خلال عامين، وهو ما يعبر عن الاستدامة في العلاقات».

وعدّد رشوان، خلال حواره لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مكاسب القمة، موضحًا أن البند السادس من البيان المشترك أكد أهمية التنسيق الدوري لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الإفريقي.

ونوه أن القرن الإفريقي منطقة استراتيجية حيوية للغاية بالنسبة إلى مصر، موضحًا أن البيان رحب كذلك بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة بالصومال.

وأضاف: «ثمة طرف واحد في إفريقيا كان يحاول تأويل مشاركة مصر بطريقة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه يرى أن ما حدث دور مهم لمصر؛ من أجل حفظ السلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي».

وذكر أنّ قمة الشرم الشيخ للسلام لا تنفصل عن القمة المصرية الأوروبية، حيث أعلن البيان المشترك الترحيب بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام.