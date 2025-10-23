امتزجت ملامح عصر الروائع بسمات الإبداع المعاصر في ليالي الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها، وتنظمه وزارة الثقافة المصرية ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديره المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي، تحت إشراف أماني السعيد مستشار رئيس الأوبرا.

وعلى مسرح النافورة، تشابكت الأنغام مع المشاعر وتجسّد الحنين في ملامح موسيقية آسرة، مع ظهور النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، حيث اصطحب الجمهور في رحلة إلى دنياه الخاصة.

وبصوته المميز وإحساسه الصادق، تنقّل الحجار بين محطات شكلت وجدان أجيال، فقدم باقة من أشهر أعماله، منها: المال والبنون، على قد ما حبينا، الليل وآخره، في قلب الليل، في هويد الليل، العروسة، مسألة مبدأ (1 و2)، هي دي الحياة، الزين والزينة، لما الشتا يدق البيبان، زي الهوى، ما تمنعوش الصادقين، عارفة، جزيرة غمام، تجيش نعيش، فلسطيني، بوابة الحلواني، حانة الأقدار، وراح توحشيني.

وقبله، تألقت أصوات نجوم الأوبرا في وصلة من الطرب الأصيل، حيث أعلن كل من نهى حافظ، نهاد فتحي، رحاب عمر، ومحمد الطوخي أن التراث الغنائي سيبقى لغة خالدة تلامس الروح وتنبض بالحياة.

وبأصوات تعبق بعبير زمن الفن الجميل، تغنوا بروائع: معلش النوبة دي، العوازل ياما قالوا، مين قالك، العيون السود، اسأل دموع عنيه، لسه فاكر، إنت الحب، فين طريقك، يا واحشني رد عليا، هسكنك يا مصر.

ومع ختام الأمسية، أثبت مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مجددًا دوره كجسر بين الماضي والحاضر، مؤكدًا أن دار الأوبرا المصرية ستظل منارةً للإبداع الراقي وحافظةً لروح الفن الأصيل.