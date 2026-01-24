الرئيس السيسي: لو وُفقت فهذا فضل الله ولو لم أُوفق فهذا عدله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة بدأت برنامجًا لإصلاح مؤسسات الدولة منذ 10 سنوات، لكن نتائجه لن تظهر بين يوم وليلة، خاصة في ظل وجود 120 مليون مواطن وضيف.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، أن التحول من التخلف والتراجع إلى التقدم والتحضر يستغرق سنوات طويلة.

ونوه أن ظروف بعض الدول قبل 80 عامًا كانت صعبة للغاية، وتنبأ البعض بهالكها، لكن الله غيّر حالهم، بالفهم والإرادة والعمل.

وأكمل: «خلوا بالكم لا ابن هينفعك ولا بنت هتنفعك طالما بقيت مسئول عن الناس، وأنا بحاول بقدر الإمكان، وربنا يعلم ما نفسي والمسار.. لو وفقت فهذا فضل من الله، وإن موفقتش ده عدل من الله، أنا اللي مش شاطر أنا اللي مش عارف، واللي مش عارف يغادر».

وشدد على أهمية الأخذ بالأسباب، معقبًا: «لو حد مبيذاكرش ويقول ادعوا لي، هتنجح إزاي؟ ربنا حط قواعد للدنيا كلها، ولو أخدنا بالأسباب نكسب، لو مأخدناش منكسبش».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة، والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.