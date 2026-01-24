وزارة الدفاع الصينية: التحقيق مع جنرال بارز في أحدث عملية تطهير عسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، أنها تحقق مع جنرال بارز بالجيش الصيني للاشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط والقانون.

وتشانج يوشيا، وهو أقدم نائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية القوية، هو أحدث شخصية تتضمنه عملية تطهير طويلة الأمد للمسئولين العسكريين.

ويعتقد محللون أن عمليات التطهير تهدف إلى إصلاح الجيش وضمان الولاء للزعيم الصيني شي جين بينج، الذي يرأس أيضا اللجنة العسكرية. وهي جزء من حملة أوسع نطاقا لمكافحة الفساد عاقبت أكثر من 200 ألف مسئول منذ أن تولى شي السلطة في عام 2012.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وضع أيضا عضوا آخر في اللجنة وهو ليو تشنلي، قيد التحقيق.

ويشغل ليو منصب رئيس أركان إدارة هيئة الأركان المشتركة التابعة للجنة، التي تعد أعلى هيئة عسكرية في الصين.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن المخالفات.