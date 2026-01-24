تايوان ترصد 26 طائرة عسكرية و6 سفن صينية حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، 26 طائرة عسكرية وست سفن بحرية تابعة للصين وأشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.

وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد. وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز، اليوم السبت.

ورصدت تايوان، منذ بداية الشهر الجاري، طائرات عسكرية صينية 220 مرة وسفنا 162مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية(سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".



