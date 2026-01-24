أوكا الأفضل في مباراة مصر وأوغندا بأمم إفريقيا لليد

حصل محمد عماد أوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها فريقه على نظيره الأوغندي بنتيجة 54-13، ضمن آخر مبارياته بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري. وبذلك تأهل المنتخب إلى الدور الرئيسي محققًا العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الجابون برصيد نقطتين، ثم أنجولا بنفس الرصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما تذيل منتخب أوغندا الترتيب دون رصيد.

وكان منتخب اليد قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بعد أن بدأ مشواره بالفوز على الجابون بنتيجة 36-25، قبل أن يتغلب على أنجولا 41-28.

وينتظر منتخب مصر مواجهة الفائز من مباراة أنجولا والجابون، لينضم معه إلى الثنائي المتأهل من المجموعة الأولى التي تضم منتخبات رواندا ونيجيريا والجزائر وزامبيا.

ويشارك في بطولة أمم إفريقيا 16 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات، ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا. ويطمح المنتخب للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة في تاريخه، لمعادلة منتخب تونس كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب القاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز «جدو»، يحيى الدرع، وسيف الدرع.