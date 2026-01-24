حقيقة مغادرة أرنولد لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية خارجية حقيقة ما تردد عن احتمالية مغادرة ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الإسباني، لصفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة إل ناسيونال الإسباني قد أوضحت أن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد نصح إدارة النادي ببيع عقد ترينت أرنولد، لعدم حاجة الفريق لخدماته.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أنه لا صحة لما يتردد عن تلك الأنباء، حيث أكد ألفارو أربيلوا ثقته في أرنولد، الذي أصبحت عودته إلى الملاعب وشيكة.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد تراهن على نجاح أرنولد على المسقبل البعيد، خصوصًا بعد ظهوره المميز في المباريات التي شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.

وأتمت الصحيفة أن الظهير الأيمن الإنجليزي، أرنولد يريد النجاح في نادي ريال مدريد ومساعدة الفريق قدر الإمكان حتى يتمكن من الكفاح من أجل لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولا يشارك ترينت ألكسندر أرنولد في مباريات ريال مدريد خلال الفترة الحالية، على إثر تعرضه للإصابة في الشهر الماضي، إلا أنه من المتوقع عودته للملاعب خلال شهر فبراير المقبل.