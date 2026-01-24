نشطاء: حصيلة قتلى احتجاجات إيران تتجاوز 5100 شخص

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، اليوم السبت، إن أكثر من 5137 وفاة تأكدت في موجة الاحتجاجات الجماهيرية الإيرانية.

وتحقق المجموعة في 12904 حالات أخرى بينما يقال إن 7402 شخص على الأقل تعرضوا لإصابات خطيرة.

وذكر النشطاء، أن تقييم حالات الوفاة والتحقق منها يستغرق وقتا فيما تبطئ عملية حجب الإنترنت والاضطرابات العملية. وبالتالي لا يزال الحجم المحدد للعنف غير واضح.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن 3117 شخصا لقوا حتفهم في أعمال الشغب بينما قال السفير الإيراني لدى سويسرا أن أكثر من 2400 شخص قتلوا في "أنشطة إرهابية".

واندلعت الاحتجاجات في نهاية ديسمبر، مدفوعة بأزمة اقتصادية حادة في البلاد. وكان التجار أول من نزلوا إلى الشوارع واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في المدن الرئيسية في الثامن والتاسع من يناير قبل قمعها بوحشية.

ووصفت القيادة في طهران الاحتجاجات أنها مؤامرة أجنبية وألقت باللائمة على ألد أعدائها إسرائيل والولايات المتحدة في وفاة الآلاف.

وكثف الجيش الإيراني أيضا من خطابه في وجه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "أسطول ضخم" في طريقه للمياه القريبة من إيران، وهدد بعمل عسكري من شأنه أن يجعل الضربات الأمريكية السابقة ضد مواقعها النووية "تبدو وكأنها لا شيء" إذا مضت الحكومة قدما في عمليات الإعدام المخطط لها لبعض المتظاهرين. وكان ترامب يشير بذلك للهجمات الأمريكية على إيران في شهر يونيو/حزيران الماضي.

ورد قائد فيلق الحرس الثوري الإسلامي، اللواء محمد باكبور قائلا إن القوات المسلحة الإيرانية "وضعت إصبعها على الزناد" تحسبا لهجوم ما.



