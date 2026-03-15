مدير وزارة الدفاع الإسرائيلية يصل واشنطن للحصول على أسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن مديرها العام بدأ زيارة لواشنطن لبحث صفقات ضرورية لشراء أسلحة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 826 مليون دولار لشراء أسلحة طارئة، وفقا لتقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الأحد، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبدات إسرائيل حربا على إيران بالشراكة مع الجيش الأمريكي نهاية الشهر الماضية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ 28 فبرير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.