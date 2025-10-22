أحمد حاتم يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم قصر الباشا ويعلن موعد طرحه



كشف الفنان أحمد حاتم عن البوستر الرسمي لأحدث أفلامه «قصر الباشا»، مؤكدًا طرح العمل في دور العرض السينمائية يوم 5 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد الفنادق الفاخرة، حيث تقع جريمة قتل غامضة تفتح الباب أمام سلسلة من التحقيقات المشوقة، يجد خلالها مدير الفندق نفسه متورطًا في خيوط القضية، بينما تحتفظ إحدى العاملات بأسرار تزيد الغموض تعقيدًا.

ويشارك في بطولة الفيلم مايان السيد، صدقي صخر، أحمد فهيم، وحسين فهمي، وهو من سيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

الفيلم مأخوذ عن إحدى قصص الجريمة التي رواها صانع المحتوى سامح سند في برنامجه "القصة الكاملة" على يوتيوب.