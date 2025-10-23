تراجع غير متوقع لمخزون النفط الخام في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بأكثر كثيرا من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر الحالي بواقع مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 5ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا ارتفاعه بمقدار 8ر1 مليون برميل.

وفي ظل التراجع غير المتوقع، أصبح المخزون 8ر422 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 1ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل قليلا من متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 5ر1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.