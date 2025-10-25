القاهرة الإخبارية: مصر توفر ثلاجات في المراكز اللوجستية لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية المتوجهة لغزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية همام مجاهد، إن الحكومة المصرية تدير عدة مراكز لوجستية في شمال سيناء لدعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، حيث يتم استقبال وتنظيم شحنات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والمخبرية قبل إدخالها إلى القطاع.

وأضاف خلال مداخلة عبر القناة، أنَّ أكثر من ثلاثة أرباع هذه المساعدات هي مصرية بالكامل، ويتم توزيعها من مركز العريش اللوجستي وسبعة مراكز أخرى على الأقل في العريش والشيخ زويد ورفح لضمان تنظيم سلس للشحنات.

وأوضح مجاهد، أن المراكز مجهزة بمبردات وثلاجات متخصصة لتخزين مختلف أنواع المستلزمات الطبية، حيث تتضمن خمسة ثلاجات كبيرة و10 إلى 12 ثلاجة صغيرة، كل منها مخصص لفئات محددة من الأدوية والمستلزمات الصحية.

وتابع: «الثلاجات الصغيرة مخصصة لتخزين الأمصال والمستلزمات المخبرية بدرجات حرارة من 15 إلى 20 تحت الصفر، بينما الثلاجات الكبيرة تُستخدم للأدوية الحيوية مثل الأنسولين والأدوية الخاصة بالعمليات الجراحية».

وأوضح أن هذه المراكز تستقبل أيضًا المساعدات التي ترسلها منظمات الصحة العالمية على دفعات، مشيرًا إلى أن حوالي 68% من المخزون الطبي الموجود في هذه الثلاجات مخصص لدعم المستشفيات والقطاع الطبي في قطاع غزة.

ولفت إلى أنَّ التنظيم الدقيق لهذه المراكز يضمن سلامة التخزين والحفاظ على فعالية الأدوية والمستلزمات الطبية قبل وصولها إلى المحتاجين.

وأكد أن المراكز اللوجستية المصرية في شمال سيناء تعد جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية بشكل آمن ومنظم إلى قطاع غزة.

https://youtube.com/shorts/HpX6NY2y6Ic?si=L1Q2GSpCXucnIJ9u