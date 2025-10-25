أقيمت في دبي احتفالية فنية شهدت العرض الأول والنظرة الحصرية لأغنية "يلا حبيبي" (Yalla Habibi)، التي تجمع بين أسطورة كرة القدم العالمية رونالدينيو، والفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي منعم السليماني، وذلك قبل إطلاقها رسميًا على المنصات الرقمية خلال الشهر المقبل.

وتُعد أغنية "يلا حبيبي" عملاً فنياً عالمياً ضخماً يجمع نخبة من نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم النجمة الهندية البنجابية سيمار كور (Simar Kaur)، والنجمة النيجيرية كوينج مادي (Qing Madi).

ويشارك في الإنتاج الموسيقي كل من المنتج البرازيلي الحائز على جائزة الغرامي لايرسيو دا كوستا (Laercio Da Costa)، ودي جي شادو دبي (DJ Shadow Dubai)، والمنتج الموسيقي عاطف علي (Atif Ali)؛ ليقدّموا معًا مزيجًا من الأنماط الموسيقية التي تجمع بين اللاتينية والبوب والهيب هوب والإلكترونيك بأسلوب مبتكر.

ويمتزج الكليب بتقنيات الخيال العلمي والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، ليقدّم تجربة بصرية وموسيقية غير مسبوقة على مستوى العالم.

وأظهر العرض الأول للتريلر الدعائي للكليب تصميمًا خياليًا مبهراً، جسّد النجوم المشاركون في عالم فضائي يعيش كل منهم في كوكب مختلف، في مزيج بصري يجمع بين عناصر أفلام الأبطال الخارقين والخيال العلمي.

العمل من إخراج وإنتاج المخرج الهندي العالمي جورانج دوشي (Gaurang Doshi)، أحد أبرز صناع السينما في بوليوود، وشارك في إخراجه ريشي نالاواديه (Rishi Nalaawde)، فيما تولت نيتي أجاروال (Niti Agarwal) مهمة الإنتاج المشترك، وحسناء شادي (Hasnaa Chadi) الإنتاج التنفيذي، تحت إشراف شركة Phoenix Music Global ، وبالتعاون مع GFS Developments.

ويُعد جورانج دوشي من أهم الأسماء في صناعة السينما الهندية، حيث قدّم أعمالًا ناجحة مثل: Aankhen وDeewaar: Let’s Bring Our Heroes Home وBawandar، وتعاون مع كبار نجوم بوليوود مثل أميتاب باتشان وأكشاي كومار وسوشميتا سين وأرجون رامبال.

كما قدّم دوشي مشاريع موسيقية عالمية ناجحة، من بينها Casanova وRich Life وRolla Rolla، الذي جمع لأول مرة بين محمد رمضان وفرنش مونتانا وجاسمين ساندلاس.

وشهد حفل الإطلاق الخاص في دبي حضورًا واسعًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، حيث استمتع الحضور بمشاهدة العرض الحصري الأول للكليب، الذي ينتظر أن يحقق انتشارًا عالميًا واسعًا فور طرحه الرسمي خلال الأسابيع المقبلة.