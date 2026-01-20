سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد عبد الله قادمًا من الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميًا إتمام تعاقده مع محمد عبد الله، لاعب النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار سعي النادي لتعزيز خياراته الفنية قبل استكمال المنافسات.

ونشر سيراميكا كليوباترا بيانًا عبر حساباته الرسمية رحّب فيه باللاعب، واصفًا إياه بأنه لاعب سريع ومهاري ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، مؤكدًا ثقته في قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد محمد عبد الله من اللاعبين المميزين فنيًا، حيث يتمتع بقدرات فردية عالية وسرعة في الأداء، ما يجعله خيارًا مهمًا للجهاز الفني في الخط الأمامي، خاصة مع طموحات سيراميكا كليوباترا في الظهور بشكل قوي في المسابقات المحلية.

وتأتي الصفقة ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم الفريق بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق، ومنح الجهاز الفني حلولًا متنوعة على المستوى الهجومي.