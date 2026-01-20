منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا يعزز صفوفه بصفقة جديدة

واصل نادي الجيش الملكي المغربي، منافس الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما نجح في إتمام أولى صفقاته بضم لاعب الوسط الهجومي جلال الدين لخفيف، قادمًا من اتحاد يعقوب المنصور.

وجاء تعاقد الفريق العسكري مع اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد متابعته عن كثب خلال منافسات البطولة الوطنية، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز، ما دفع الطاقم الفني للجيش الملكي إلى اعتباره إضافة مهمة قادرة على تنويع الحلول الهجومية ومنح الفريق مرونة أكبر في وسط الميدان، خاصة في ظل الاستحقاقات القارية المقبلة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن رؤية فنية يقودها المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس، تعتمد على ضخ دماء جديدة وتعزيز التنافس داخل المجموعة، بهدف رفع الجاهزية الفنية للفريق، سواء على مستوى المنافسات المحلية أو خلال مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد واجه فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع يانج أفريكانز التنزاني، بينما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.