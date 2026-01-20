فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي والهند يقتربان من إبرام اتفاق تجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي والهند يقتربان من اختتام المفاوضات بشأن منطقة تجارة حرة جديدة.

وأضافت فون دير لاين، في تصريحات على هامش منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس: "ما زال هناك عمل يتعين القيام به، لكننا على عتبة إبرام اتفاق تجاري تاريخي".

وتابعت: "البعض يسميها أم كل الصفقات، اتفاقية من شأنها إنشاء سوق تضم ملياري شخص، تمثل ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وبحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يمكن الإعلان عن اختتام المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل خلال اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي والهند في نيودلهي.

ومن المتوقع أن تحضر رئيسة المفوضية فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاجتماع.

وقالت رئيسة المفوضية إن الاتفاقية يمكن أن تمنح الاتحاد الأوروبي ميزة مهمة في إحدى أسرع القارات نموا وديناميكية في العالم.

وأضافت: "أوروبا تريد أن تقوم بأعمال تجارية مع مراكز النمو اليوم وقوى الاقتصاد في هذا القرن".

وقالت فون ديرلاين، في إشارة إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية،:"نختار التجارة العادلة بدلا من الرسوم الجمركية".

وأضافت: "نحن جادون في تقليل المخاطر على اقتصاداتنا وتنويع سلاسل التوريد لدينا."