صلاح يعود إلى ليفربول بعد ختام مشوار مصر في أمم أفريقيا

عاد محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى فريقه مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نهاية مشوار منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

واكتفى منتخب مصر بالتواجد في المركز الرابع ببطولة أمم أفريقيا وذلك بعد الخسارة من منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم لتحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة تجمع محمد صلاح بدومينيك سوبوسلاي في مقر النادي، ليعلن عودة النجم المصري بعد ختام بطولة أمم أفريقيا.

ويتطلع محمد صلاح لاستعادة بريقه مع ليفربول في ظل الأزمة التي حدثت مع مدربه أرني سلوت، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بسبب تواجد صلاح على مقاعد البدلاء لـ3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.