ترامب ينشر صورة تظهر جرينلاند أرضا أمريكية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، صورة تبرز جرينلاند على أنها "أرض أمريكية"، تزامنا مع تواصل تصريحاته التي تطالب بضم الجزيرة إلى بلاده.

وفي الصورة التي نشرها ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، ظهر في المقدمة وهو يحمل العلم الأمريكي، بينما بدا خلفه نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

كما تضمنت الصورة لافتة كتب عليها: "جرينلاند.. الأراضي الأمريكية.. تأسست عام 2026".

جدير بالذكر أن ترامب أعلن أن بلاده "تحتاج إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند واضحة".

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.