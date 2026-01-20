صحة غزة تعلن ارتفاع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 9

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 1 شهيد جديد، و7 إصابات.

وأشارت إلى وفاة الطفلة شذى أبو جراد، رضيعة عمرها 6 شهور؛ نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 9 وفيات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 466 شهيدًا، و1294 إصابة، و713 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأفادت بارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و551 شهيدًا، و171 ألفًا و372 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.