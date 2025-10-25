مادورو: الولايات المتحدة تسعى لاختلاق حرب جديدة في الكاريبي

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالسعي إلى اختلاق "حرب أبدية جديدة" في منطقة الكاريبي.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في فعالية محلية بالعاصمة كاراكس، الجمعة، حيث أوضح أن واشنطن تقوم بحشد عسكري قرب فنزويلا بهدف "افتعال حرب".

وقال إن الولايات المتحدة كانت قد وعدت بأنها لن تشارك في أي حرب مرة أخرى، لكنها الآن "تختلق حربا جديدة يمكننا أن نمنعها".

وأضاف: "الشعب الأمريكي يعرف ذلك، يجب أن نسألهم: هل يريدون حربا أخرى مثل فيتنام؟ هل يؤيد الشعب الأمريكي حقا حربا ضد كولومبيا وفنزويلا وشعوب الكاريبي كافة؟".

وذكر أن فنزويلا خالية من زراعة أوراق الكوكا، معتبرا الاتهامات الأمريكية لبلاده "مبالغ فيها وفجة وكاذبة تماما".

من جهته، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز، في تصريحات تلفزيونية، إن بلاده تستعد لما وصفه بـ "الخطر القادم من الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن نواجه أكبر تهديد منذ أكثر من مئة عام، القوات الجوية والبحرية الأمريكية تزيد من انتشارها العسكري، وهذا الحشد يقترب كل يوم أكثر من سواحل فنزويلا، نحن نستعد يوميا، دون خوف أو تراجع أو خضوع".

وفي 18 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تملك بلاده أكبر احتياطي نفطي في العالم، رفع مستوى التدابير الأمنية إلى الحد الأقصى في أربع ولايات غربي البلاد، بهدف مواجهة الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي.

وأتت هذه التطورات بعد إعلان ترامب، منح وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" تفويضا بتنفيذ عمليات داخل الأراضي الفنزويلية تحت ذريعة مكافحة المخدرات، في وقت دفعت فيه واشنطن بقوات بحرية قرب السواحل الفنزويلية.