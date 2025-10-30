وزيرة الخزانة البريطانية تعتذر عن تأجير منزل عائلتها دون ترخيص

اعتذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن تأجير منزل عائلتها من دون الحصول على الترخيص اللازم، بعد توليها منصبها العام الماضي، بحسب "بلومبرج".

وأرسلت ريفز خطاباً إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، مساء الأربعاء، لتوضح أنها لم تحصل على الإذن المطلوب لتأجير العقار الكائن في منطقة دولويتش وود جنوبي لندن، بعدما أدركت حديثاً أن القانون يفرض الحصول على هذا الترخيص.

وقالت ريفز في رسالتها: "كان ذلك خطأ غير مقصود، وبمجرد أن تم تنبيهي إلى الأمر، اتخذنا إجراءات فورية، وقدمنا طلب الحصول على الترخيص"، بحسب موقع " الشرق" الإخباري.

وأضافت: "أعتذر بصدق عن هذا الخطأ، ويسعدني الرد على أي أسئلة قد تكون لديكم".

من جانبه، قال ستارمر، في مراسلات نُشرت الأربعاء، إن مستشاره المستقل لشؤون المعايير الوزارية أبلغه بعدم الحاجة إلى إجراء تحقيق إضافي، نظراً إلى اعتذار ريفز السريع ومعالجتها الفورية للخطأ.

وأضاف: "أرى أن هذه المسألة يمكن طيها عقب اعتذارك، ومن المؤسف أن الترخيص المناسب لم يُستصدر في وقت أبكر، لكن من الصواب أنك اتخذت اليوم الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع".

ورغم أن الواقعة لا تشكل تهديداً مباشراً لمنصبها، فإنها تُعد ضربة لمكانة وزيرة الخزانة، وذلك قبيل إعلان موازنتها المقرر في 26 نوفمبر المقبل.

وتأتي الحادثة بعد أسابيع قليلة من استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر على خلفية إخفاقها في دفع الضرائب المستحقة عن شراء منزل.

وقبل نشر الرسائل المتبادلة بين الطرفين، كانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت أن ريفز انتهكت القانون بعد عدم حصولها على الترخيص الخاص الذي تشترطه بلدية ساووثوارك المحلية.