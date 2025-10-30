إيران: لا يحق للوكالة الذرية إبداء آراء لا أساس لها عن برنامجنا النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخميس، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي "يدرك تماماً الطبيعة السلمية" للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن "آراء لا أساس لها" بشأنه.

وجاء تعليق بقائي، الذي نقلته وسائل إعلام رسمية، بعد يوم من تصريح جروسي بأنه جرى رصد حركة بالقرب من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لكن هذا "لا يعني وجود نشاط تخصيب".

وجدد بقائي اتهامه لجروسي بأنه من خلال تصريحاته السابقة ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، "مهد الطريق لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وحمل المسؤولون الإيرانيون الوكالة مسؤولية تبرير القصف الإسرائيلي الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظيها على إعلان أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وسائل الإعلام عن بقائي قوله "يتعين على جروسي الإحجام عن إبداء آراء لا أساس لها عن برنامجنا النووي... إنه يدرك تماماً طبيعته السلمية".

جروسي: النشاط لا يعني التخصيب

وكان جروسي قد قال الأربعاء، إن الوكالة تجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو.

وأضاف للصحافيين في نيويورك "نحاول إعادة ترتيب الأمور، ونجري عمليات تفتيش في إيران، ليس في كل المواقع التي ينبغي لنا القيام بذلك فيها، لكننا نعود تدريجياً. لا نفتش الأماكن المتضررة... نحن في نقاش مع إيران".

ورداً على سؤال بشأن ما لاحظته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، قال "لا نرى أي شيء يدعو إلى افتراض وجود أي عمل جوهري هناك".

ومضى قائلاً "هذه مواقع صناعية كبيرة تشهد حركة ونشاطاً مستمراً، ونحن نسارع إلى الإشارة إلى أن هذا لا يعني وجود نشاط تخصيب".