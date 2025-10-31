 أمريكا.. نقل ركاب طائرة جيت بلو إلى المستشفى بعد هبوط اضطراري في فلوريدا - بوابة الشروق
الجمعة 31 أكتوبر 2025 1:46 ص القاهرة
أمريكا.. نقل ركاب طائرة جيت بلو إلى المستشفى بعد هبوط اضطراري في فلوريدا

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 1:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 1:21 ص

تم نقل ركاب رحلة تابعة لشركة "جيت بلو" إلى المستشفى بعد انخفاض الارتفاع في رحلة قادمة من المكسيك ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري في فلوريدا.


