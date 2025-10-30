وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للتجديف الشاطئي بتتويجه بلقب البطولة الأفريقية

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للتجديف برئاسة شريف المقاطي، ومجلس الإدارة، وبعثة المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي، بمناسبة تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي، التي أُقيمت بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بعد تحقيق إنجاز كبير بحصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات.

وأكد وزير الرياضة أن هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى رياضة التجديف في مصر، وجهود الاتحاد المصري للتجديف في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الاتحادات الرياضية واللاعبين الموهوبين ضمن استراتيجية بناء جيل رياضي واعد يرفع اسم مصر في مختلف الألعاب.

وتوجه أشرف صبحي بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، ورئيس البعثة مصطفى العطار، والجهازين الفني والإداري بقيادة محمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال، مشيدًا بجهودهم في الإعداد الفني والبدني للاعبين.

واختتم الوزير تهنئته قائلاً:" إن إنجاز أبطال التجديف يعزز من مكانة الرياضة المصرية قارّيًا، ويؤكد قدرة شبابنا على تحقيق البطولات ورفع علم مصر في مختلف المنافسات، بدعم القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرياضة المصرية".

وجاء المنتخب المصري في صدارة جدول الميداليات متفوقًا على باقي المنتخبات المشاركة، حيث حلت تونس في المركز الثاني برصيد 12 ميدالية (5 ذهبيات – 5 فضيات – برونزيتين)، وجنوب أفريقيا في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، تلتها الجزائر ثم المغرب وليبيا.

وحقق أبطال وبطلات المنتخب المصري نتائج متميزة في مختلف المنافسات، إذ أحرز الثنائي ريماس أحمد وسلمى صفوان ذهبية سباق الزوجي سيدات تحت 23 سنة، فيما توّج ياسين القماطي ومريم عوض الله بذهبية الزوجي المختلط للناشئين، وحقق علي حسن وعمر موسى المركز الأول في سباق الزوجي عمومي رجال، وزياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف في الزوجي ناشئين.

كما أحرز أحمد العتيق ومريم عوض الله ذهبية الزوجي المختلط تحت 23 سنة، وريماس أحمد وعاليا علي ذهبية الزوجي ناشئات، فيما توجت مريم عوض الله بذهبية فردي سكيف ناشئات، وعمر القماطي بذهبية فردي سكيف عمومي رجال.

أما الميداليات الفضية فجاءت عبر عمر القماطي وزياد سلامة في سباق الزوجي رجال تحت 23 سنة، وزياد سلامة في فردي سكيف رجال تحت 23 سنة، ويوسف سلامة في فردي سكيف ناشئين.

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب حبيبة علي في فردي سكيف عمومي سيدات، ومريم عبد اللطيف وسلمى صفوان في الزوجي سيدات عمومي، وأحمد عتيق ومريم عوض الله في الزوجي المختلط.