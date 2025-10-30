واشنطن: الصين توافق على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن الصين وافقت على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي سنويا فى إطار اتفاق بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.

وأضاف بيسنت، قائلا إن الصين سوف تبدأ بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا من الولايات المتحدة اعتبارا من الآن وحتى شهر يناير المقبل.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع برنامج" صباح مع ماريا" الذي تقدمه شبكة "فوكس بزنيس": "كما تعلمون، أن موضوع مزارعي فول الصويا العظام، الذين استخدمتهم الصين كمخالب سياسية، كان بعيدا عن المناقشات، وأنه يتعين أن يزدهر حالهم في السنوات القادمة".

وقال إن الاتفاق يسري لمدة ثلاث سنوات.





