 قادة البرلمان الأوروبي يرفضون جزئيا مقترح فون دير لاين لموازنة الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 5:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

قادة البرلمان الأوروبي يرفضون جزئيا مقترح فون دير لاين لموازنة الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 4:38 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 4:38 م

أخطر قادة المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برفضهم الجزئي لمقترحها بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل خلال الفترة بين 2028 و2034.

وفي رسالة مشتركة أرسلت اليوم الخميس، أعرب كبار النواب في البرلمان الأوروبي، عن أسفهم لأن مقترح المفوضية الذي تم عرضه في شهر يوليو الماضي، لم يأخذ بعين الاعتبار موقف البرلمان بشأن الحفاظ على دور السياسة الإقليمية، وحق البرلمان في المشاركة في القرارات التي تتعلق بالإنفاق.

وجاء في الرسالة، التي وقع عليها قادة المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين والخضر، وغيرهم من كبار النواب المعنيين بالملف: "لا يمكن أن يقبل البرلمان الأوروبي هذا المقترح كأساس لبدء المفاوضات".

وتحدد موازنة الاتحاد الأوروبي، التي يطلق عليها الإطار المالي متعدد الأعوام، أولويات سياسات التكتل للأعوام المقبلة، وحجم الأموال المخصصة للمجالات المختلفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك