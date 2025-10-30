مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على خطة رئيسة الوزراء للإصلاح القضائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الخميس، على خطط رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي، متجاوزا بذلك العقبة البرلمانية الأخيرة أمام إجراء تعديل دستوري.

ولكن الكلمة الفصل ستكون للشعب، حيث من المقرر أن يتم طرح خطط الإصلاح للاستفتاء في العام المقبل.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 112 صوتا، مقابل 59، وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت.

جدير بالذكر أن ائتلاف ميلوني، المكون من ثلاثة أحزاب والذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022، لديه أغلبية في المجلس.

ويعد هذا الإصلاح مشروعا رئيسيا بالنسبة لحكومة ميلوني.