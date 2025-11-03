جراديشار يتوج بجائزة هدف الجولة الـ12 في الدوري

توج السلوفيني نييتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء فوز جراديشار بالجائزة بعد هدفه الرائع في شباك بتروجيت، والذي منح الأهلي نقطة ثمينة في مشواره بالدوري، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب الكلية الحربية.

وتفوق جراديشار في التصويت الجماهيري على ثلاثي المنافسة: باباكار نداي، وزياد أسامة، وإسلام سمير، حيث حصد هدفه أعلى نسبة تصويت عبر حسابات رابطة الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هدف المهاجم السلوفيني من رأسية قوية متقنة، حول بها عرضية مميزة من محمد علي بن رمضان إلى داخل الشباك، في لقطة نالت إعجاب الجماهير والخبراء على حد سواء.

ويواصل جراديشار تقديم أداء مميز مع الأهلي هذا الموسم، حيث خاض 15 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف خلال 571 دقيقة لعب.