محافظ الغربية يجري جولة ليلية بالمحلة وسمنود لمتابعة أعمال الرصف وإزالة الإشغالات

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت حتى ما بعد منتصف الليل، لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقيادة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع الحيوية. جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأت الجولة بمدينة المحلة الكبرى بتفقد شارع الجلاء بحي أول المحلة، حيث تابع المحافظ أعمال وضع الطبقة الأولى من الأسفلت بالقطاع الأول من الشارع، عقب انتهاء شركة مياه الشرب من أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة لضمان تنفيذ أعمال متكاملة تحقق الجودة والاستدامة في مشروعات البنية التحتية.

وأكد المحافظ أن شارع الجلاء يُعد من الشوارع الحيوية والرئيسية بمدينة المحلة الكبرى، ويمتد بطول 1700 متر، ويربط بين عدد من المحاور المهمة، منها ميادين المشحمة ومحب وأبو دراع، وشوارع شكري القوتلي ووادي النيل والبهي وطريق دمرو، مشيرًا إلى أنه يمثل شريانًا مروريًا رئيسيًا يسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة ويخدم آلاف المواطنين والعاملين بالمناطق الصناعية والتجارية.

وأوضح اللواء الجندي أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين المرافق والخدمات العامة، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفق جدول زمني محدد وتحت إشراف هندسي دقيق، لضمان الالتزام بأعلى المواصفات الفنية وتحقيق مستوى جودة يليق بمدينة المحلة الكبرى وتطلعات أهلها.

وعقب جولته بشارع الجلاء، قاد محافظ الغربية حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة المحلة الكبرى، استهدفت المقاهي والمحال المخالفة التي تعيق حركة المشاة والسيارات، حيث وجّه برفع جميع التعديات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع ملك للمواطن، وأن استعادة الانضباط للشارع العام تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

كما تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من عدد من الشوارع الحيوية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات، مع متابعة أعمال التجميل والتشجير بصفة مستمرة، بما يليق بمدينة المحلة الكبرى ويحقق تطلعات المواطنين في بيئة نظيفة وحضارية.

وعقب جولته بالمحلة، توجّه اللواء الجندي إلى مدينة سمنود لمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع سيدي محمد، الذي يُعد من الشوارع الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية، حيث شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وخلال لقائه المواطنين، أكد محافظ الغربية أن أعمال التطوير الجارية في شوارع المحلة وسمنود تُجسّد توجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع راحة المواطن في صدارة أولوياتها، وأنه يتابع ميدانيًا مواقع العمل للتأكد من جدية التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة في كل مشروع.

واختتم المحافظ جولته مؤكدًا أن العمل لن يتوقف حتى تظهر شوارع المحافظة بالمظهر اللائق، وأن حملات النظافة وإزالة الإشغالات والرصف ستستمر يوميًا في مختلف المراكز والمدن، لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء الغربية.