المستشار الألماني ميرتس يلتقي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، في برلين أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض للمرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال سباستيان هيله نائب المتحدث باسم الحكومة إن ترامب وميرتس سيجريان محادثات في المكتب البيضاوي في الصباح ويتناولان الغذاء معا.

وأشار هيله إلى العلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية الدولية و"قضايا التجارة والمنافسة" باعتبارها نقاط رئيسية في المحادثات.

وتمثل سياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نقطة خلافية حاليا، وكذلك عدم اليقين بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا في هذا الشأن.

وقال ميرتس مطلع الأسبوع الماضي إنه يعتزم عرض "موقف أوروبي منسق" على ترامب بعدما ألغت المحكمة العليا استخدام ترامب لقانون سلطات في حالة الطوارئ باعتباره أساسا قانونيا للرسوم الجمركية المفروضة على جميع الشركاء التجاريين للبلاد تقريبا.

ومن المحتمل أن تتناول المحادثات الحرب في أوكرانيا.

ويتوجه ميرتس إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين في اعقاب زيارته للصين التي اختتمت أمس الخميس.