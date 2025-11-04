سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف حسين السيد، لاعب سيراميكا كليوباترا، أهمية مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر بطل أفريقيا ومن صعب المباراة أمامه.

وقال حسين السيج في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "ننتظر بطولة السوبر كل عام في مصر لأنها تحت أعين الجميع بالأخص في الإمارات بسبب مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا".

وأضاف: "الاستقبال كان جميلا ولنا الشرف التواجد وسط هؤلاء الفرق، وهذا يدل على أن سيراميكا يعمل بنظام ناجح ويارب من نجاح لنجاح، ونستطيع عمل شيء يشرف نادينا والجهاز الفني واللاعبين".

وأنهى لاعب سيراميكا: "مواجهة الأهلي صعبة بالتأكيد هو بطل أفريقيا، وإن شاء الله نقدم مستوى جيد يليق بالفريقين خلال المباراة".