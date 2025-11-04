محافظة الجيزة: عملية ترقيم التوك توك تعزز من مستويات الأمان والسلامة للمواطنين

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن مشروع ترقيم مركبات التوك توك يأتي في إطار خطة شاملة تتبناها المحافظة لتحقيق الانضباط المروري وضبط حركة المركبات في الشوارع، مشيرًا إلى أن الهدف من الترقيم هو تمكين الأجهزة التنفيذية من متابعة المركبات، ومنع الفوضى أو أي ممارسات مخالفة من السائقين.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن عملية ترقيم التوك توك لا تقتصر على حي العمرانية فقط كما يعتقد البعض، بل تُنفَّذ حاليًا على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة.

وأشار إلى أن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، وجّه بربط تقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز بمدى نجاحهم في تنفيذ المشروع وتحقيق الانضباط في هذا الملف الحيوي.

وذكر السكرتير العام المساعد أن نظام الترقيم يسهم في تحديد هوية قائد المركبة بسهولة، الأمر الذي يتيح سرعة التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات، كما يساهم في القضاء على ظاهرة قيادة الأطفال للتوك توك والحد من الوقوف العشوائي في الشوارع، ما يعزز من مستويات الأمان والسلامة للمواطنين ويقلل من الازدحام المروري.

وأضاف مرعي أن المحافظة أتاحت قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات من سائقي التوك توك، مؤكدًا أن الشكاوى يتم التعامل معها بشكل فوري عبر الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق الانضباط الكامل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا المشروع يُعد خطوة أساسية نحو تنظيم هذا القطاع غير الرسمي وتحويله إلى منظومة مرخصة ومنضبطة تخدم المواطن وتحافظ على النظام العام.