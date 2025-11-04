المصري: الوقوع مع الزمالك في الكونفدرالية؟ «قرعة رخمة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري على الوقوع في مواجهة الزمالك بمرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية.

قال أبو قمر بلهجة ساخرة "قرعة رخمة".

أضاف عبر قناة MBC مصر 2 "المصري يقدم أداء مميزا هذا الموسم، ونتواجد بين الأربعة الكبار في المواسم الأخيرة، وسط الأرقام الكبيرة لانتقالات اللاعبين، يبقى تواجدنا بين الأربعة الكبار إنجازا كبيرا خاصة في ظل إنفاق أندية مثل بيراميدز وسيراميكا".

تابع "تواجد الأندية الجماهيرية في المنافسة حاليا أمر صعب جدا، والقانون الجديد لم يكن على قدر طموحات الأندية الجماهيرية التي تنقرض تدريجيا، فلا يوجد دوري في العالم تكون الأندية الخاصة 75%".

واستطرد "لا ننسى أيضا أن المصري لا يخوض المباريات على ملعبه، وتم تهجيرنا منذ سنوات".

وأوضح "سنلعب مبارياتنا في الكونفدرالية على ملعب السويس، واللعب في برج العرب يكون قاسيا على الجماهير بسبب طول المسافة ورحلة السفر".

وأتم الحسيني أبو قمر تصريحاته "طموحنا كبير، ونثق في لاعبينا بلا حدود، ونسير بخطوات ثابتة".

وسيلعب الزمالك والمصري في مجموعة واحدة رفقة زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.