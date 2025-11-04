ارتفاع الذهب العالمي مع تزايد القلق من ضعف الاقتصاد الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين مع صدور بيانات تشير إلى انكماش نشاط قطاع التصنيع الأمريكي، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على المعدن الأصفر.

ارتفع سعر الذهب في بورصة كومكس، تسليم نوفمبر الحالي، بمقدار 10ر18 دولارا أي بنسبة 45ر0% إلى 30ر4000 دولارا للأوقية.

يذكر أن أسعار الذهب انخفضت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، إلا أن المعدن النفيس سجل ارتفاعا شهريا يقارب 4% خلال شهر أكتوبر.

في المقابل انخفض سعر الفضة في بورصة كومكس، تسليم الشهر الحالي، بمقدار 60ر10 سنتا أي بنسبة 22ر0% إلى 888ر47 دولارا أمريكيا للأوقية.

يأتي ذلك فيما وصل إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية الذي بدأ في الأول من أكتوبر، إلى اليوم الرابع والثلاثين.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ارتفعت وتيرة انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع وبمعدل أسرع خلال الشهر الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي اليوم الاثنين.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 7ر48 في أكتوبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 5ر49 نقطة بعد ارتفاعه إلى 1ر49 نقطة في سبتمبر الماضي.

جاء الانخفاض غير المتوقع في المؤشر الرئيسي مع تراجع المؤشر الفرعي لناتج القطاع حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلى 2ر48 خلال الشهر الماضي مقابل 51 نقطة في الشهر السابق.