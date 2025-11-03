أمريكا تفتتح مع قطر أول مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في الشرق الأوسط

افتتحت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الاثنين، أول مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في الشرق الأوسط مع قطر في قاعدة العديد الجوية.

واحتفل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن جاسم المناعي، بافتتاح المركز خلال حفل قص شريط الافتتاح.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية، قال كوبر، إن «العلاقات العسكرية مع قطر أقوى من أي وقت مضى».

وأشار إلى أن «مركز القيادة المشترك الجديد للدفاع الجوي سيعزز التعاون الأمني الإقليمي خلال السنوات المقبلة».

وفي أكتوبر الماضي، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعامل مع أي هجوم مسلح على قطر باعتباره تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

ونص الأمر التنفيذي على أن «واشنطن ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام ولأمن الولايات المتحدة».

وأضاف: «في حالة وقوع هجوم على هذا النحو، ستتخذ الولايات المتحدة كافة التدابير القانونية والملائمة، بما في ذلك تدابير دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية إذا لزم الأمر، وذلك للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار».

وأشارت الوثيقة إلى أن كبار مسئولي الدفاع والمخابرات الأمريكيين سيواصلون وضع خطط للطوارئ مع قطر لضمان الاستجابة السريعة في حالة وقوع أي هجوم.

وجاء الأمر التنفيذي، الذي يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة تجاه قطر، بعد أن شنت إسرائيل الشهر قبل الماضي غارة على الدوحة بهدف اغتيال قياديين بحركة حماس.

وتسببت الغارة في إثارة حالة من الارتباك في واشنطن نظرا للعلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.