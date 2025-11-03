كاتب إسرائيلي: انشغال اليسار بالقضايا السياسية يضعف شعبيته ويمنح اليمين المتطرف مساحة أكبر

حذر الكاتب الإسرائيلي زئيف أبراهامي من أن استمرار اليسار الإسرائيلي في التركيز على أجندته الحالية دون العودة إلى القضايا الاجتماعية قد يؤدي إلى مزيد من الانحدار السياسي لصالح اليمين المتطرف، وترك فراغا انتخابيا تستفيد منه أحزاب مثل حزب شاس.

وقال أبراهامي، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن اليسار الإسرائيلي والعالمي يعيش في واقع مواز يهيمن على الإعلام والثقافة والأكاديميات، لكنه يعزل نفسه عن الناخبين الحقيقيين.

وأوضح أبراهامي، أن هذا الواقع يعتقد أنه يمثل الأغلبية بناء على نتائج الاستطلاعات، لكنه ينهار عند مواجهة الواقع الانتخابي ويعود بعدها إلى روتينه السابق دون تغيير جوهري.

وأشار إلى إن اليسار بحاجة إلى العودة إلى جذوره الاجتماعية والرفاهية، وترك الاهتمام بالقضية الفلسطينية مؤقتا، والتركيز على القضايا الداخلية مثل دعم الفئات الضعيفة، رفاهية كبار السن، ودمج "المهاجرين الإثيوبيين والعرب (عرب 48) في المؤسسات الإسرائيلية".

وأضاف، أن التركيز على هذه القضايا يمكن أن يجعل الحزب قوة اجتماعية كبيرة، ويقنع ناخبين جدد بالتصويت له، بدلا من الاعتماد على أجندة سياسية بحتة لم تعد تجذب الجمهور، نظرا لتأثير القضايا الاجتماعية والاقتصادية على حياة الشعب اليومية بشكل كبير، على العكس من القضايا الأخلاقية.