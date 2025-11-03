سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى رئيس الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو في الدوحة، الاثنين، وزير الدولة القطري لشئون الدفاع سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، ورئيس الأركان للقوات المسلحة جاسم بن محمد المناعي.

وتأتي زيارة بيرقدار أوغلو إلى الدوحة بدعوة رسمية من نظيره القطري، حيث استُقبل بمراسم عسكرية.

وعقد رئيس الأركان العامة التركية اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الدولة القطري لشئون الدفاع ورئيس الأركان.

وحسب بيان وزارة الدفاع القطرية، تناولت المباحثات التعاون العسكري بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة التقى بيرقدار أوغلو أيضا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية غانم بن شاهين الغانم الذي شغل منصب رئيس الأركان بين عامي 2013 و2021.

وشارك في الاجتماع عدد كبير من كبار الضباط من كلا البلدين.