معاريف: الجيش الإسرائيلي يبدأ ضخ الأسمنت في نفق تابع لحماس بمدينة رفح الفلسطينية

أفادت صحيفة «معاريف» العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ الأسمنت في نفق بمدينة رفح الفلسطينية، محاصر فيه نحو 150 من عناصر حركة «حماس».

وتضاربت الأنباء في إسرائيل، الاثنين، بشأن سماح تل أبيب لنحو 200 من عناصر حركة حماس بمغادرة مناطق سيطرة الجيش في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي (لم تسمه) قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «لن يسمح بمرور آمن لـ200 من عناصر حماس» موجودين بمناطق سيطرة الجيش إلى أراضي خاضعة لسيطرة فلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن «نتنياهو يواصل موقفه الثابت بنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، مع إحباط التهديدات الإرهابية ضد قوات الجيش».

وذكرت «هآرتس» أن «النشطاء، المسلحون على ما يبدو، عالقين في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ».

وأشارت إلى أن الوسطاء «اقترحوا أن تسمح لهم إسرائيل بالانتقال إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين في القطاع»، دون ذكر هوية الوسطاء.

وبالمقابل، قالت القناة 12 العبرية إنه من المتوقع أن تسمح إسرائيل لـ200 عنصر من حماس بمغادرة مناطق جنوب القطاع.

وأكملت القناة: «مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، لا يزال نحو 200 من حماس عالقين في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية جنوب قطاع غزة».

وأضافت: «علمنا أنه من المتوقع أن توافق إسرائيل قريبًا على عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية، شريطة أن يُسلِّموا أسلحتهم».

ونقلت القناة عن مصدرين أمنيين إسرائيليين لم تسمهما، قولهما إن «القيادة السياسية ستوافق على عودتهم، لأسباب منها أن هذه الخطوة الاستثنائية ستتيح حماية أفضل لأرواح الجنود المتمركزين في المنطقة».

كما نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي آخر، لم تسمه، قوله: «نقوم بهذا لحماية أرواح جنودنا ونزع السلاح، وهذا سيُمكّننا أيضًا من البحث عن رهائن إضافيين».



