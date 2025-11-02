ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الأهلي مع المصري

اشتعلت قمة الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي مع المصري البورسعيدي سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة ذاتها، ليفقد المارد الأحمر نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة.

وفي المقابل، واصل سيراميكا كليوباترا عروضه القوية ليبقى على القمة، بينما حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، واستعاد الزمالك توازنه بانتصار كبير على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف تحت قيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثالثة عشرة، جاء جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباتر: 26 نقطة.

2- الأهلي: 23 نقطة.

3- الزمالك: 22 نقطة.

4- بيراميدز: 20 نقطة.

5- المصري البورسعيدي: 20 نقطة.

6- وادي دجلة: 19 نقطة.

7- إنبي: 18 نقطة.

8- بتروجيت: 18 نقطة.

9- غزل المحلة: 16 نقطة.

10- زد: 16 نقطة.

11- مودرن سبورت: 16 نقطة.

12- البنك الأهلي: 15 نقطة.

13- سموحة: 15 نقطة.

14- الجونة: 15 نقطة.

15- حرس الحدود: 12 نقطة.

16- فاركو: 12 نقطة.

17- الإسماعيلي: 10 نقاط.

18- طلائع الجيش: 10 نقاط.

19- المقاولون العرب: 9 نقاط.

20- الاتحاد السكندري: 8 نقاط.

21- كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط.