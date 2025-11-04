اعتقال رجل بعدما هدد باحتجاز رهائن في قطار نمساوي

قالت الشرطة مساء اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال مواطن لاتفي في النمسا بعدما هدد باحتجاز أشخاص كرهائن على متن قطار متجه من فيينا إلى إنسبروك.

وأثناء الرحلة، قال الرجل (31 عاما) إنه سوف يحتجز رهائن إذا صعد عناصر الشرطة إلى القطار، حسبما قال متحدث باسم شرطة سالزبورح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وعندما توقف القطار في سالزبورج، اعتقلته القوات الخاصة. وأصيب شرطي عندما حاول الرجل مقاومة الاعتقال، وفقا للمتحدث.

وقالت الشرطة إن الرجل لم يكن مسلحا.

ويأتي هذا بعد أيام فقط من إصابة عدة أشخاص في حادث طعن داخل قطار في المملكة المتحدة. وتم منذ ذلك الحين اعتقال المشتبه به (32 عاما) وتم توجيه اتهامات إليه في القضية.