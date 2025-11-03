نتنياهو: سنوسع قواتنا النظامية ونعزز قوات الاحتياط بشكل كبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الجيش سيوسع تعداد قواته النظامية ويعزز قوات الاحتياط بشكل كبير.

جاء ذلك ضمن حديثه في منتدى كبار قادة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، بحسب بيان لمكتب نتنياهو دون تحديد مكان المؤتمر.

نتنياهو قال: "قواتنا الاحتياطية التي عادت إلى التعبئة، على عكس كل ما توقعه العدو. لقد أخطأوا في حقنا وأخطأوا في حقكم".

وأضاف أن "قوات الاحتياط عنصر أساسي، عنصر جوهري، ونحن بحاجة إلى جيش كبير وقوي وذكي أيضا".

وتابع: "سنوسع القوات النظامية وسنعزز قوات الاحتياط بشكل كبير"، دون تفاصيل.

وقبل أسبوع، قالت هيئة البث العبرية إن تقريرا جديدا لمركز البحوث والمعلومات في الكنيست (البرلمان) أظهر تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن بيانات محاولات الانتحار تشمل الفترة بين يناير 2024 ويوليو 2025، وأن 12 بالمئة من المحاولات كانت شديدة الخطورة، و88 بالمئة متوسطة.

كما عرض التقرير بيانات منذ عام 2017 أظهرت انتحار 124 جنديا حتى يوليو 2025، بينهم 68 بالمئة بالخدمة الإلزامية و21 بالمئة بالاحتياط النشط و11 بالمئة بالخدمة الدائمة.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" التي استندت إلى التقرير ذاته، توفي 36 جنديا نتيجة الانتحار خلال الفترة نفسها.

وشارك مئات الآلاف من جنود الاحتياط في حروب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان وإيران.

وبدأت إسرائيل بقطاع غزة إبادة جماعية في 8 أكتوبر 2023 استمرت لعامين، خلفت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.