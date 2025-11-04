مسئولون: أمريكا تدعو إسرائيل للسماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة

قال مسئولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل على السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة الآن بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبدأت واشنطن في هذا الطلب في وقت سابق من العام الحالي، وقال ترامب نفسه للصحفيين، ردا على سؤال في أغسطس الماضي، إنه يود رؤية الصحفيين الأجانب يُسمح لهم بدخول غزة، مع إشارته إلى أن الوضع هناك ليس آمنا.

وقال أحد المسئولين الأمريكيين إن هناك أجزاء من غزة أكثر خطورة من غيرها، وإنه مع استمرار سيطرة إسرائيل على النصف الشرقي من القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، جددت إدارة ترامب طلبها بمنح الصحفيين حق الوصول إلى غزة، مع الاعتراف بأن هذه المسألة ليست أولوية قصوى لواشنطن.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وفي 23 أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا الدولة مهلة 30 يومًا أخرى لتقديم تحديث لموقفها بشأن الدخول المستقل للصحفيين إلى قطاع غزة، وذلك ردًا على التماس قدمته جمعية الصحافة الأجنبية يطالب بمثل هذا الدخول.

وتم تقديم الالتماس في عام 2024، وردت الدولة على ذلك في يونيو من العام الجاري.

وخلال جلسة قصيرة في 23 أكتوبر الماضي، أشار القضاة الثلاثة الذين ترأسوا الجلسة، إلى أن الظروف في غزة قد تغيرت بشكل جذري منذ أن قدمت الدولة ردها، بسبب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من ذلك الشهر، مشيرين إلى وجود الكثير من المخاطر الأمنية.