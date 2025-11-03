رئيس كولومبيا: عقدت اجتماعا مثمرا مع عباس في مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الاثنين، إنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مصر خلال جولته الشرق الأوسطية.

وأضاف بتدوينة على منصة "إكس": "أكدت (خلال اللقاء) ضرورة إنهاء أزمة الرهائن والعنف، وإطلاق عملية سلام حقيقية، ترتكز على إقامة دولتين على حدود العام 1967".

وأردف: "ناقشنا كيف يُمكن لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية سلام حقيقية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين".

وتابع: "ناقشنا أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتضامن الشعوب العربية معه، كما ناقشنا فكرة عقد مؤتمر في بوجوتا يجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعالم العربي".