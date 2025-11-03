 رئيس كولومبيا: عقدت اجتماعا مثمرا مع عباس في مصر - بوابة الشروق
رئيس كولومبيا: عقدت اجتماعا مثمرا مع عباس في مصر

بوغوتا / الأناضول
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 10:16 م

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الاثنين، إنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مصر خلال جولته الشرق الأوسطية.

وأضاف بتدوينة على منصة "إكس": "أكدت (خلال اللقاء) ضرورة إنهاء أزمة الرهائن والعنف، وإطلاق عملية سلام حقيقية، ترتكز على إقامة دولتين على حدود العام 1967".

وأردف: "ناقشنا كيف يُمكن لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية سلام حقيقية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين".

وتابع: "ناقشنا أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتضامن الشعوب العربية معه، كما ناقشنا فكرة عقد مؤتمر في بوجوتا يجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعالم العربي".


