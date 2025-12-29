تركيا تدعو لتجاهل منشورات بمنصات التواصل عن أحداث يالوا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• على خلفية إطلاق عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" شمال غربي البلاد

دعت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الاثنين، إلى عدم الاكتراث بما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن العملية الأمنية المتواصلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية يالوا، شمال غربي البلاد.

وأفاد مركز مكافحة التضليل التابع للدائرة، في بيان، أنه رصد تداول منشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يخص العملية الأمنية بولاية يالوا.

وأضاف أن المنشورات هذه "غير موثوقة وتهدف عمدا إلى تضليل الرأي العام".

وأشار إلى أن المؤسسات المعنية في تركيا تعمل بتنسيقٍ كامل وبحزم من أجل ضمان أمن وطمأنينة المواطنين.

وتابع: "نهيب بالجميع الاعتماد فقط على التصريحات والبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الاكتراث بالمنشورات التي تتضمن معلومات مضللة تستهدف تقويض النظام العام".

وفجر الاثنين، نفذت السلطات التركية عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" في ولاية يالوا شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول أن العملية الأمنية أسفرت عن إصابة 7 من عناصر الأمن بجروح، ولا تزال متواصلة حتى الساعة وسط تدابير أمنية مشددة في محيط المنطقة.