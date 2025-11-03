إسرائيل تفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة دون محاكمة

وصل مساء اليوم الإثنين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، خمسة أسرى محرَّرين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالٍ دام قرابة العام.

ونقل الصليب الأحمر الأسرى الخمسة من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى الأقصى للقاء ذويهم.

وقالت وكالة معا الفلسطينة إن الأسرى هم: عمر زياد محمد رجب (40 عامًا) من سكان بيت لاهيا شمال القطاع، واعتُقل على حاجز الإدارة المدنية، و محمود إبراهيم مصباح الشيخ (40 عامًا) من سكان حي الدرج بغزة، واعتُقل أثناء نزوحه من مدينة غزة على حاجز نتساريم قبل نحو عام ونصف.

كما شملت القائمة محمد ياسين أحمد عاشور (58 عامًا) من سكان معسكر جباليا، واعتُقل على حاجز الإدارة المدنية قبل نحو عام، ومحمود كنعان شحدة أبو الكاس (22 عامًا) من سكان جباليا، وخالد عبد العزيز عبد الله صيام (30 عامًا) من سكان حي التفاح في غزة، واعتُقل قبل عام وسبعة أشهر.