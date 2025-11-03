قطر تتضامن مع أفغانستان في مواجهة آثار الزلزال في شمال البلاد

أعربت دولة قطر عن تضامنها مع أفغانستان، في مواجهة آثار الزلزال الذي وقع في شمال البلاد، وأدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة تصريف الأعمال، وشعب أفغانستان، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ولقي ما لا يقل عن 27 شخصا حتفهم في أفغانستان، بعدما ضرب زلزال قوي الأقاليم الشمالية من البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "باختر" الرسمية.

وأضاف التقرير أن هناك 730 شخصا آخرين أصيبوا في الزلزال، الذي بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر، ووقع عند منتصف الليل تقريبا.